الهند ستصدر دواء ملاريا المنتظر لـ13 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سمحت الهند بتصدير 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا لعلاج فيروس كورونا، إلى 13 دولة، بينها دولة عربية.

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وقالت المعاهد الوطنية للصحة، إنها تختبر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرضى فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان عدد من الأطباء الأمريكيين أنهم يستخدمون الدواء مع المصابين، دون دليل على أنه فعال، ورغم إعلان السويد وقف استخدامه بسبب «آثار جانبية خطيرة».

وستصدر الهند 14 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، إلى 13 دولة، وهي الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والبحرين والبرازيل ونيبال وبوتان وأفغانستان والمالديف وبنغلادش وسيشيل وموريشيوس وجمهورية الدومينيكان.