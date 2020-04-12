تقنية جديدة لشحن الهواتف الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة وان بلس إطلاق تقنية الشحن Warp Charge 30 Wireless اللاسلكية الجديدة بشكل رسمي.



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وأوضحت الشركة الصينية أن هذه التقنية الجديدة تُعَد أول حل شحن لاسلكي لهاتفها الذكي وان بلس 8 والموديل وان بلس 8 Pro الفاخر الجديد، مشيرة إلى أن تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة تتيح إمكانية شحن الهاتف الذكي بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة فقط.

ويمكن شحن الهواتف الذكية بواسطة تقنية Warp Charge 30 Wireless اللاسلكية الجديدة بقدرة 30 وات، ولضمان عدم تعرض الشاحن أو بطارية الهاتف الذكي للسخونة المفرطة فقد قامت الشركة بتطوير شريحة فردية لتحسين كفاءة الشحن.

وأشارت شركة وان بلس إلى أن هواتف سلسلة 8 الجديدة تدعم تقنية الشحن Qi اللاسلكية، وبالتالي فإن هواتف وان بلس 8 الجديدة تتوافق مع جميع أجهزة الشحن Qi الحالية، كما يتم دعم الشواحن بقدرة 5 حتى 10 وات.