شركة إتش بي تطلق اللاب توب Envy 17 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة إتش بي إطلاق الإصدار الجديد من اللاب توب Envy 17.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجهاز الجديد بشاشة قياس 17.3 بوصة وتعمل بتقنية الوضوح الفائق UHDومعالجات إنتل من الجيل العاشر Ice Lake.

وتروج شركة إتش بي لجهاز اللاب توب الجديد من خلال أن نسبة الشاشة للجسم تبلغ 86%، مع توافر إمكانيات تعدد المهام مثل الموديل السابق، ويأتي اللاب توب في جسم من الألومنيوم ويبلغ سُمكه 22.3 ملم، ووزنه نحو 3 كجم، ويتضمن معالج إنتل Core i7 من الجيل العاشر Ice Lake، كما يتوافر الإصدار Core i5 أيضا.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الرسوميات نفيديا MX330 وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 32 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة واحد تيرابايت، مع إمكانية تركيب أقراص الحالة الساكنة SSD سعة 256 وأقراصHDD تقليدية بسعة حتى واحد تيرابايت.

ويضم اللاب توب Envy 17 الجديد منافذ USB-C وUSB-A ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ Displayportوكذلك وحدة ميكروفون/سماعة الرأس، مع الاعتماد على مكونات صوتية من شركة "بانج آند أولفسن".

ويدعم اللاب توب الجديد معيار الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.0، وتدوم فترة تشغيل البطارية لنحو 10 ساعات، كما يشتمل على لوحة أرقام مدمجة مع أزرار وظيفية لكتم صوت الميكروفون وإغلاق الكاميرا.

وأعلنت شركة إتش بي أن جهاز Envy 17 الجديد يدعم برامج المساعد الصوتي أمازون Alexa ومايكروسوفتCortana، ومن المقرر طرحه في الأسواق اعتبارا من شهر مايو/أيار المقبل.