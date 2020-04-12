وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مدام مش عاوزين ... نقطع الرزق ليه ... ربنا معاه".
ويأتي ذلك المنشور بعد دقائق من الإعلان عن صفقة انتقال لاعب الأهلي المصري أحمد فتحي لصفوف بيراميدز بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، حيث ينتقل اللاعب لارتداء القميص السماوي عقب نهاية تعاقده مع النادي القاهري بنهاية الموسم الجاري.
وكان تركي آل الشيخ قد نشر منشورين غامضين خلال الأيام الماضية كان أولهما :"هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف إن لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف"، أما الثاني :" رجع يخبط الباب؟ المفروض ب ثلث السعر الآن يبدأ التفاوض".
كانت هذه تفاصيل خبر "مدام مش عاوزين نقطع الرزق ليه"... تركي آل الشيخ يواصل رسائله الغامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.