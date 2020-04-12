الأردن.. رفع الحجر عن أكثر من 13 بناية في إربد

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعلن وائل الهياجنة مسؤول ملف كورونا في شمال الأردن، أنه سيتم رفع الحجر مساء اليوم، عن أكثر من 13 بناية سكنية كانت معزولة بسبب مخالطة طلبة إربد لمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الطلبة المذكورين، غادروا المدينة إلى إحدى الدول العربية القريبة.

وأكد الهياجنة أنه تم فحص جميع المخالطين حسب البنايات السكنية لطلبة عرب 48 وكانت نتائجهم سلبية.

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وأشار إلى أنه سيتم فك الحجر الإلزامي عن تلك البنايات بعد ثبوت سلامة قاطنيها ليعودون لممارسة حياتهم الطبيعية بعد فك الحظر الشامل.

وشدد على ضرورة قيام جميع المعنيين بالحجر على أنفسهم تلقائيا لمدة 14 يوما كإجراء احترازي، وفي حال شعور أي شخص بأعراض المرض، مراجعة المستشفى.

المصدر: alghad.com