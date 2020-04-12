"فيسبوك" تطرح خاصية جديدة لمستخدميها

كتب - عاصم الأنصاري:
طرحت شركة فيسبوك الأمريكية خاصية جديدة لمتصفحي منصتها حول العالم.
ووفق ما ذكر موقع "سي نت"، أطلقت "فيسبوك" على الميزة الجديدة اسم "الوضع الصامت"، حيث تتيح تقليل عدد المرات التي يتلقى فيها المستخدم إشعارات من المنصة.
كما أنها تسمح للمستخدم بعمل جدولة زمنية لفترة الانقطاع عن التطبيق، وذلك بغرض الحد من استخدامه.
ويتم تفعيل الميزة من قائمة الإعدادات، واختيار (وقتك على فيسبوك) أو "Your Time on Facebook" لمستخدمي اللغة الإنجليزية، وتفعيل (الوضع الصامت) أو "Quiet Time" لفترة محددة من الوقت، أو استخدامها في الحال.
وإذا حاول المستحدم الدخول إلى التطبيق بعد تنشيط الميزة، ستعرض شاشة الهاتف أمامك الفترة المتبقية قبل انتهاء وقت الهدنة.
وتعمل الميزة حاليا على هواتف "آيفون"، على أن يتم طرحها عبر نظام تشغيل "أندرويد" في شهر مايو المقبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.