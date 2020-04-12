دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Oppo A92s ينطلق قريباً بمعدل تحديث 120Hz ودعم الإتصال بشبكات 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد ملصق إعلاني لهاتف Oppo المرتقب Oppo A92s، والذي أكد على دعم هذا الإصدار معدل تحديث 120Hz، كما يأتي من بين هواتف 5G هذا العام.

تستعد شركة Oppo لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة، حيث تقدم هاتف Oppo Ace 2 في حدث يعقد في 13 من أبريل، بينما أكدت أحدث التسريبات أيضاً على خطط الشركة للإعلان قريباً عن هاتف Oppo A21، مع اثنان من الإصدارات الجديدة التي رصدت في التسريبات بنموذج رقم CPH2067 وأيضاً CPH2069.

ولقد رصد هاتف Oppo A92s في ملصق إعلاني وفي قاعدة بيانات MIIT بعد أن أعتمد الهاتف رسمياً إستعداداً للإعلان الرسمي، حيث يأتي هذا الإصدار بميزة دعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يكشف الملصق الإعلاني عن دعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G أيضاً.

من جانب أخر كشفت تسريبات MIIT على أن هاتف Oppo بنموذج رقم PDKM00 سيضم رقاقة MediaTek Dimensity 800 5G، وهي من الفئة المتوسطة في رقاقات المعالج، أي أقل من رقاقة Snapdragon 865 التي تدعم هاتف Ace 2 المرتقب.

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أيضاً تشير التسريبات إلى أن معدل 120Hz الذي يظهر في الملصق الإعلاني يعود لمعدل اللمس في الشاشة، بينما يأتي هذا الإصدار بمعدل تحديث 60Hz في الإطارات، كما يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.57 إنش، أيضاً يدعم الهاتف معايير LPDDR4X في الذاكرة العشوائية و UFS 2.1 في سعة التخزين.

كما يدعم هاتف Oppo A92s بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ويضم الهاتف مستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

هاتف يضم أيضاً كاميرة أمامية بمستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تصل قياسات الهاتف إلى 163.8 في 75.5 في 8.1مم، مع وزن 184 جرام، لذا نترقب الإعلان عن الإصدارات الجديدة في حدث الشركة الذي ينطلق غداً 13 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Oppo A92s ينطلق قريباً بمعدل تحديث 120Hz ودعم الإتصال بشبكات 5G ظهر على التقنية بلا حدود.