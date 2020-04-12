شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من تفشى وباء كورونا المميت فى إسرائيل وأصبحت تل أبيب على حافة إعلانها دولة موبوءة بعدما ارتفعت حالات الإصابة إلى 10505 مصابين, منهم 191 فى حالة حرجة, وبلغ عدد الوفيات 95 وفاة, إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعد أكبر الرابحين من هذه الأزمة. الفيديو التالى يرصد كيف ستصبح كورونا طوق النجاة لنتنياهو من السجن.. Advertisements

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