حجب موقع "الاناضول" في السعودية (ناشطون وإعلام)

إسطنبول / الخليج 365

- لم يصدر حتى صباح الأحد أي إعلان رسمي من وزارة الإعلام السعودية، فيما نشر مغردون صورا لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام السعودية تقول إن "الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة"، وتظهر عند البحث عن موقع الوكالة من داخل المملكة، بحسب ناشطين

- حملة الذباب الالكتروني السعودي المكثفة ضد الخليج 365 التي انطلقت قبل أيام بدت كأنها "تمهيد رسمي" لقرار الحجب، بحسب متابعين للشأن السعودي

أكد عدد من الناشطين ووسائل إعلام في السعودية حجب موقع الخليج 365 في المملكة منذ ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقالت صحيفة المرصد الإلكترونية بالسعودية أنها "علمت من مصادرها أنه تم حجب مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية التركية."

وأضافت الصحيفة "كشف المصدر أن أحد أبرز هذه الوسائل الإعلامية هي “وكالة الخليج 365 التركية” ؛ وذلك بعدما دأبت هذه المواقع على الإساءة"، على حد تعبيرها.

كما نقل حساب "أخبار السعودية" خبراً عاجلاً جاء فيه: "حجب موقع وكالة الاناضول التركية الرسمية في المملكة بعد إساءاتها المتكررة"، بحسب زعمها.

وأكد مغردون سعوديون في تويتر، بينهم إعلاميون وصحفيون ونخب معروفة، حجب موقع الوكالة باللغة العربية في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صورا لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام السعودية تقول إن "الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة".

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وحتى صباح الأحد، لم يصدر اي اعلان رسمي سعودي حول هذا الأمر.

من جانبه، نشر الإعلامي خلف الدوسري عضو هيئة الصحفيين بالسعودية عبر حسابه في "تويتر" ما قال انه "توثيق لحجب الاناضول من صفحه حساب الوكالة، مضيفاً فيديو موضح، به إخطار الوزارة.

بينما بارك الإعلامي السعودي بندر عطيف خطوة الحجب قائلاً "بداية الخير تم حجب موقع التزييف والتحريض موقع وكالة الخليج 365 ، وعقبال قطع العلاقات ، ومنع السفر"!

ودشن عدد من المغردين التابعين لـ "الذباب الإلكتروني" في السعودية هجوما على وكالة الخليج 365 قبل يومين عبر هاشتاج يطالب بحجب الوكالة مبررين ذلك بإدعاء التحريف والإساءة لبلادهم. وبدا هذا الهجوم لكثير من متابعي الشأن السعودي انه "تمهيد رسمي" لقرار الحجب.

والاثنين الماضي، احتفلت الخليج 365 بمئويتها الأولى، حيث تأسست قبل الإعلان عن تأسيس الجمهورية التركية، ورافقت معركة تحرير البلاد من الاحتلال، ولا تزال ترافق الشعوب الأخرى بكل دول العالم في معارك تحررها.

وقدمت بهذه المناسبة الأسرة الإعلامية والصحفية حول العالم شهادتها حول الخليج 365 عبر الشخصيات والمؤسسات المختلفة، مثمنين حرصها على الموضوعية ومصداقية أخبارها وتقاريرها بعيدا عن أي إساءات، خلافا لما يروج "الذباب الالكتروني" السعودي.

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