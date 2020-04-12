كورونا.. ارتفاع إصابات ليبيا إلى 25

طرابلس/ وليد عبد الله / الاناضول

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي) ، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 25 حالة.

جاء ذلك في بيان للمركز التابع لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، نشره في ساعة متأخرة السبت، عبر صفحته على فيسبوك.

وأضاف بأن المختبر المرجعي بالمركز تسلم 17عينة للكشف عن الفيروس وكانت النتائج موجبة (مصابة) لواحدة منها.

والسبت أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، تسلمها شحنة مساعدات طبية مقدمة من تركيا لمواجهة الوباء.

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وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم تسلم الشحنة من سفير تركيا لدى ليبيا، سرحت أكسن.

وأضاف بأن المساعدات حملت شعار "ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الضياء".

وقالت وزارة الصحة في بيان: "استلمنا السبت، شحنة من المساعدات الصحية، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة جائحة كورونا".

بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، عن "الشكر والامتنان لجمهورية تركيا وعن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين".

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و781 ألفا، توفي منهم أكثر من 108 آلاف، فيما تعافى ما يزيد عن 404 آلاف، بحسب موقع Worldometer.

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