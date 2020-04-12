مليشيا حفتر تقصف مخازن أدوية بطرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

- القصف بـ"صواريخ غراد" طال مخازن الأدوية بمنطقة السواني جنوبي طرابلس

- يأتي القصف بعد يومين من استهداف مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء بطرابلس

- وفق مراقبين، فإن مليشيا حفتر تستهدف "البنية التحتية" بغرض الضغط على حكومة الوفاق التي تحرز تقدما في طرابلس

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إن مليشيا حفتر استهدفت بـ"صواريخ غراد" مخازن للأدوية في منطقة السواني جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب في ساعة متأخرة، مساء السبت.

وأضاف البيان أن "قصف مليشيا حفتر، يأتي بعد يومين من استهدافها مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء في طرابلس، والتي تحتوي على معدات الحماية والوقاية من فيروس كورونا".

وعلقت وزارة الصحة العمل في مستشفى الخضراء الخميس، بعد قصفه 3 مرات خلال 72 ساعة، من قبل مليشيا حفتر، مما أدى إلى تدمير مخزنا للأدوية وحجرة للعمليات وأقسام أخرى.

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والجمعة أعلنت الوزارة استئناف العمل في "مستشفى الخضراء"، المخصص لمصابي فيروس كورونا، بعد تعليقه ليوم واحد، نتيجة القصف الذي استهدفه.



وقالت الوزارة في بيان إن "استئناف العمل في المستشفى جاء نظرا للأزمة التي عصفت بالأنظمة الصحية بالعالم على إثر تفشي كورونا، وتسجيل إصابات في ليبيا".

ومن خلال استهداف البنى التحتية، تسعى مليشيا حفتر - وفق مراقبين - للضغط على قوات "الوفاق" التي باتت تحرز تفوقا عسكريا في محاور مختلفة من طرابلس ومحيطها.



ورغم إعلان مليشيا حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.



وردا على الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق مؤخرا انطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.