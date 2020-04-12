2821 إصابة جديدة و129 وفاة بكورونا في ألمانيا

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كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجّلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 120479 حالة.
ووفق “رويترز”، أوضح المعهد أن هذا الرقم أدنى من عدد الحالات التي أعلنها أمس السبت وبلغ 4133 حالة، ومثّل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.
وأعلن المعهد ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ 129 وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا بهذا الفيروس 2673 حالة.
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