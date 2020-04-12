إدارة التواصل الداخلي بصحة المدينة المنورة الجندي المجهول والدور الفعال في مواجهة كورونا

تحت رسالة عمل متكامل .. بتواصل فعال , وبالتواصل والاقتران الفعال مع موظفي الصحة، لتغطية جميع مناسبات وفعاليات منسوبي صحة المدينة المنورة بالمنطقة ومحافظاتها كاقة.

فقد قامت إدارة التواصل الداخلي لصحة المدينة المنورة بتغطية وتوثيق كل الجهود المبذولة من منسوبي الصحة توثيقا مرئيا وفوتو غرافيا وإعداد أخبار وتقارير ونشرها ، من خلال الزيارات الميدانية للمواقع الصحية وتقديم الشكر والتقدير للموظفين مع تقديم بعض الهدايا لهم مما حقق ذلك توفر مستوى عالي من الترابط الوظيفي بين الزمﻻء بصحة المدينة بكافة مستشفيات المنطقة والمنشأت الصحية بالمحافظات.

فقد نفذت اﻹدارة بخطط مدروسة وبإحترافية عالية؛ المحاور اﻷساسية للإدارة باحترافية عالية في تطبيق مبادئ عملية التواصل الداخلي، والتي تهدف إلى مشاركة فعالة في إعادة صياغة الاستراتيجيات العامة المنظمة ﻷعمال صحة المدينة المنورة في تكريم الموظفين بشكل عادل، يجانب محور تهيئة عمل جيدة ومناسبة، وتطوير أساليب الإبتكار في إستخدام آليان ووسائل الإتصال المتعددة ﻹيصال الرسائل المرجوة والتفاعل مع الفريق والوصول إلى الهدف المرجو من خطة الاتصال الداخلي فقد وضعت إدارة التواصل الداخلي بصحة المدينة المنورة آليات للتقييم والمراجعة المستمرة لكفاءة وفاعلية البرامج المتعلقة باﻹدارة، والمساهمة في مشاركة القطاع الخاص في دعم منسوبي صحة المدينة المنورة من خلال عمل تخفيضات خاصة لهم وتقديم مميزات لمنسوبي صحة المدينة المنورة ابطال الصحة.

ومن ضمن الوحدات الفاعلة للإدارة صوت الموظف الذي يعتني بحفظ حقوق الموظفين كاملة بلا نقصان.

وفي إطار استثمار وسائل التقنية الحديثة للتواصل بين اﻹدارات والموظفين لرسم صورة ذهنية ايجابية للخدمات المقدمة لكافة موظفي الصحة من أجل نشر ثقافة العمل الجماعي بين الفئات المختلفة وتقوية الروابط اﻷخوية بالتواصل الفعال مع موظفي الصحة من خلال البواية اﻹلكترونية وإصدار عدد من النشرات والمجلات والمطبوعات اﻹعلامية والتوعوية وبث الرسائل التوعوية فقد قامت إدارة التواصل الداخلي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بإقامة منظومة الاتصال بين منسوبي صحة المدينة المنورة على اتجاهاتها اﻹدارية الثلاث والتي تعد أحد اﻷساليب اﻷساسية التي ظهرت حديثا والتي تؤدي إلي تسويق داخلي ناجح على مختلف المجالات واﻷنشطة وفي مواجهة جائحة كورونا قامت اﻹدارة في إبراز الجهود لموظفي صحة المدينة بإبراز تضحيتهم وبذلهم المزيد من العطاء والعمل بهدف رفع الروح المعنوية بين موظفي صحة المدينة المنورة.

و صحيفة الخليج اﻹلكترونية نابعت مؤخرا الجهود المبذولة من إدارة التواصل الداخلي وابسط ما تقدمة الصحيفة هو إبراز جزء بسيط من دورها اﻹيجابي .

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