بريطانيا تستعين بجوجل وأبل في حربها ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

يعمل الساعد الطبي لجهاز الصحة العامة البريطاني بشأن وضع تطبيق على الهواتف المحمولة مع محرك البحث جوجل وشركة أبل لمساعدتهم في إجراءات مواجهة كورونا، بحسب ما نقلته صحيفة صنداي تايمز البريطانية.



حيث تأمل الحكومة البريطانية في أن تساعد الشركتان في إنهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها للتصدي لفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادر رفيعة، أن هذا النظام سيستخدم تكنولوجيا بلوتوث لإخطار من لديهم هذا التطبيق إذا كانوا على مسافة قريبة من أشخاص أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا.

أعلنت شركة "أبل" المصنعة لهواتف آيفون، الإثنين الماضي، أنها ستبدأ قريبا إنتاج مليون درع واقية للوجه أسبوعيا للطواقم الطبية الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك إلى سباق يخوضه عمالقة التكنولوجيا لمكافحة الفيروس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، في مقطع فيديو نشر على "تويتر"، إن شركة التكنولوجيا العملاقة قامت بتوفير 20 مليون قناع جراحي من كل أنحاء العالم للمساعدة في معالجة مشكلة النقص العالمي في هذه المعدات.

Advertisements

وأضاف أن الشركة صممت أيضا "درع حماية شفافة"، وبدأت إنتاجا ضخما في مصانعها في الولايات المتحدة والصين.

وكتب كوك "نخطط لشحن أكثر من مليون درع مع نهاية هذا الأسبوع".

يشار إلى أن شركة جوجل أتاحت لإيطاليا، من ضمن 131 دولة، خرائط تحتوي على "بيانات مجهولة الهوية فيما يتعلق بالخصوصية" لحركات المواطنين.

ووفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، فإن هدف تجميع هذه البيانات هو "إظهار مدى ازدحام بعض الأماكن" و"ما الذي تغير نتيجة القيود" التي فرضتها السلطات الإيطالية على الحركة والأنشطة الإنتاجية غير الأساسية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الشهر الماضي أعلنت شركة "جوجل" عن إطلاق موقع إلكتروني متخصص في نشر المعلومات الصحية وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كما أطلقت على الموقع اسم "دوت كوم-كوفيد 19".

يهدف الموقع المعلوماتي إلى التقليل والحد من انتشار الشائعات حول المرض وتفشي العدوى بين الناس، مما يزيد من هلع المواطنين في مختلف أنحاء العالم، يأتي الموقع ليكمل الدور الحكومي الذي تلعبه الدول العربية والغربية للتصدي لهذا الوباء وطمأنة الناس وإرشادهم حول الخدمات الطبية المتوفرة والإجراءات الوقائية المطلوبة في حال الإصابة بالفيروس أو الوقاية منه.