"عسيري والقحطاني و18 شخصا"... تطورات في قضية مقتل جمال خاشقجي

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وكانت النيابة العامة التركية قد طالبت في لائحة الاتهام المكونة من 117 صفحة والمقدمة في 25 من مارس/ اذار الماضي "إنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصا بتهمة ضلوعهم بجريمة مقتل خاشقجي، وتضمنت المطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".
وطالبت النيابة التركية أيضا إلحاق عقوبة السجن المؤبد بحق "18 آخرين بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي"، مؤكدة على أنها "أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة".
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