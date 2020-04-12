شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 9 حالات من كورونا بإجمالى 142 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 142 حالة، وأوضح الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي- أن الحالات الـ9 تضمن 7 مواطنين، ومقيمين اثنين، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم نقل الحالات الـ9 إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس شفاء 10 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس الى 33 حالة.

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وكان الجيش الكويتى، أعلن أمس السبت، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الهندية، تحمل شحنة من الأطقم والمعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي - في بيان صحفي، أمس السبت، أن هذه شحنة تأتي ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة، بهدف توفير الأطقم والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف الصحية الطارئة، وضمن اطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.

وأضافت أنه كان باستقبال الطائرة لحظة وصولها لقاعدة (عبدالله المبارك) الجوية رئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، ونائب سفير الهند لدى الكويت راجو كوبالسينق، وعدد من ضباط القوة الجوية والوفد المرافق لنائب السفير الهندي.