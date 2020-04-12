شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل تراجعا في عدد المصابين بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ألمانيا تراجعا لليوم الثاني على التوالي في أعداد المصابين المسجلين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ما يعد مؤشرا ايجابيا خاصة وأن ألمانيا تجري اختبارات فحص أكثر من غيرها في أوروبا.

وأشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الحكومي إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2821 حالة الأحد إلى 120479 حالة.

وكان هذا أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم السبت وبلغت 4133 حالة ومثل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وارتفع عدد حالات الوفاة 129 إلى 2673 حالة.

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