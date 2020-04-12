شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الصحة العامة البريطاني يتعاون مع جوجل وآبل بشأن تطبيق خاص بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة صنداي تايمز إن القطاع الطبي لجهاز الصحة العامة البريطاني يعمل بشأن وضع تطبيق على الهواتف المحمولة مع محرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابيت وشركة أبل التي تصنع هواتف آيفون تأمل الحكومة أن يساعد في إنهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها للتصدي لفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر رفيعة أن هذا النظام سيستخدم تكنولوجيا بلوتوث لإخطار من لديهم هذا التطبيق إذا كانوا على مسافة قريبة من أشخاص أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا .

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