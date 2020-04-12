الصين تعلن عن 99 حالة إصابة جديدة بكورونا في قفزة عن اليوم السابق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية الأحد أن بر الصين الرئيسي سجل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 11 أبريل نيسان وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق ليصل لأعلى مستوى له خلال شهر في الوقت الذي سجل فيه عدد الحالات الواردة من الخارج رقما قياسيا للزيادة خلال يوم واحد .

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض زادت إلى المثلين تقريبا إلى 63 في 11 أبريل نيسان مقابل 34 في اليوم السابق.

وكانت تقريبا كل حالات الإصابة الجديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ السادس من مارس آذار، لمسافرين من الخارج. وحالتان فقط من بين الحالات التسع والتسعين الجديدة منقولتين محليا.

وكان أكثر من نصف الحالات الواردة من الخارج في شنغهاي مركز الصين التجاري.

وأعلنت شنغهاي 52 حالة إصابة جديدة في 11 أبريل نيسان كلها لصينيين قادمين من الخارج حسبما قالت لجنة الصحة المحلية الأحد.

ومن بين الحالات الجديدة في شنغهاي جاءت 51 حالة من روسيا في العاشر من أبريل نيسان، أما الحالة الثانية والخمسين فكانت لصيني وصل إلى شنغهاي من زيارة لكندا.

وأعلن إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين 21 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في 11 أبريل نيسان وكلها لصينيين قادمين من روسيا.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.