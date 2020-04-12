شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مكافحة الأمراض فى ليبيا يسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأوضح المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل عدد 17 عينة، وكانت نتيجة تحاليل لعينة واحدة منها ظهرت "إيجابية" لمخالطة، بينما ظهرت نتائج عينات الحالات الأخرى "سالبة".
وبهذه الحالة يرتفع عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 25 حالة فى طرابلس ومصراتة وبنغازي، من بينهم حالة وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما من طرابلس.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد أكد شفاء ثمان حالات من فيروس كورونا من بين الحالات المصابة.
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