دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد لإطلاق جهاز MatePad اللوحي برقاقة معالج KIRIN 810 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد ملصق إعلاني لجهاز لوحي جديد من شركة هواوي بعنوان MatePad، والذي يقدم من العملاق الصيني قريباً برقاقة معالج KIRIN 810، مع شاشة 2K وتصميم نحيف للإطارات.

تسيطر كلاً من ابل وسامسونج على الحصة الأكبر في سوق الأجهزة اللوحية حتى الآن، إلا أن هواوي تستمر في المحاولة لمنافسة بإصدارات جديدة في سوق الأجهزة اللوحية خلال الفترة القادمة.

كشفت التسريبات المصورة التي رصدت لجهاز MatePad اللوحي، على أن الجهاز اللوحي يضم شاشة بحجم 10.4 إنش، كما ينطلق الجهاز اللوحي باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والرمادي.

أيضاً يظهر جهاز MatePad اللوحي في الملصق الإعلاني بنقطة تسويق رئيسية في شاشة بحماية 2K للعين، مع عرض بكامل الشاشة، وهو تصميم يستهدف الأغراض التعليمية، كما يضم الجهاز رقاقة معالج Kirin 810.

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كما يكشف الملصق الإعلاني عن تصميم أنحف في إطارات جهاز MatePad اللوحي مقارنة بإصدارات هواوي السابقة، إلا أنها أكثر سماكة من جهاز MediaPad M7 اللوحي المرتقب الذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز MatePad اللوحي لن يأتي بتصميم ثقب الشاشة، إلا أن الجهاز اللوحي يدعم قلم stylus، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن الجهاز اللوحي يأتي بحجم 10.4 إنش في الشاشة بدقة 2000 في 1200 بيكسل.

كما يضم الجهاز رقاقة معالج Kirin 810، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق باثنان من النماذج على أن يدعم أحدهم الإتصال بشبكات WiFi فقط، بينما يدعم الأخر الإتصال بشبكات LTE، كما يضم كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C، مع تقنية البلوتوث 5.1، كما يضم بطارية بقدرة 7250 mAh.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد لإطلاق جهاز MatePad اللوحي برقاقة معالج KIRIN 810 ظهر على التقنية بلا حدود.