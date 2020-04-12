دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HONOR تدعم هاتفها المرتقب HONOR 30 بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من Honor مؤخراً عن دعم هاتفها المرتقب HONOR 30 لتقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 40W، كما يدعم مكبرات صوتية مزدوجة.

تتوالى التسريبات والإعلانات التشويقية حول هاتف Honor المرتقب HONOR 30، حيث يكشف إعلان تشويقي جديد اليوم عن قدرة الشحن المقدمة في هذا الإصدار.

تستعد شركة Honor للإعلان عن هاتف HONOR 30 في مؤتمر يعقد في 15 من أبريل الجاري، حيث يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W كما يدعم أيضاً تقنية الشحن اللاسلكي السريع.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف HONOR 30 سيدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة، إلا أن HONOR لم تؤكد ذلك بشكل رسمياً حتى الآن.

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من جانب أخر أكدت Honor على أن سلسلة هواتف Honor 30 ستأتي بمكبرات صوتية مزدوجة بأعلى نطاق لدعم تقنية Histen الصوتية الذكية إلى جانب دعم المستخدمين في الألعاب بتجربة صوتية غامرة، كما أكدت شركة Honor على أن سلسلة هواتف Honor 30 ستضم أيضاً تقنيات أخرى.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن هواتف HONOR 30 ستضم رقاقة معالج Kirin 985، كما كشفت التسريبات عن أن هاتف Honor 30 Pro بنموذج رقم EBG-AN10 سيأتي بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

المصدر

هذا الموضوع HONOR تدعم هاتفها المرتقب HONOR 30 بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W ظهر على التقنية بلا حدود.