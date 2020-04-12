شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبي يعتقل 4 من عناصر "داعش" فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي السبت، عن اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، قرب بحيرة حمرين شمال شرقي العاصمة بغداد.
وذكر إعلام الحشد وفق " روسيا اليوم " أن "اللواء 23 ضبط وكرا لعناصر تنظيم "داعش" الإجرامي في بحيرة حمرين في محافظة ديالى".
وأضاف، أن "عناصر الفوج الرابع القوة البحرية، طاردوا المسلحين بعد اشتباكات معهم قرب البحيرة، واعتقل أربعة منهم".
وذكر البيان أنه تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة.
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