الجيش السوري يشتبك مع «دواعش» في البادية الشرقية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع مجموعات تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في البادية الشرقية لسوريا وقتلت عدداً منهم وجرحت آخرين، وأجبرت من تبقى على الفرار. وبحسب مصدر عسكري فإن «وحدة من الجيش العربي السوري رصدت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش كانت تحاول التسلل والتحرك بين منطقة الوعر جنوب شرق بلدة السخنة في أقصى بادية حمص الشرقية».

وأضاف المصدر أن «عناصر الجيش استهدفوا المجموعة بمختلف الوسائط النارية الرشاشة والمدفعية وتمكنوا بعد الاشتباك معها من إيقاع عدد من المسلحين قتلى ومصابين وإجبار الباقين على الانكفاء والفرار». وأفاد المصدر، أن «قوة عسكرية من الجيش اشتبكت مع مسلحين من التنظيم في محيط إحدى النقاط العسكرية المتمركزة شرق المحطة الثالثة، بالتزامن مع تنفيذ الجيش رمايات مدفعية أوقعت عدداً من المسلحين بين قتيل وجريح».

من جهة أخرى، تستمر تركيا باستقدام تعزيزاتها العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، فيما استهدفت القوات الحكومية بالقصف المدفعي بلدة سفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، جاء ذلك بعد أن حلّقت طائرة استطلاع حربية، ظهر أمس السبت، في أجواء ريف إدلب الغربي وسهل الغاب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول الجمعة، دخول رتل تركي جديد من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف من 20 آلية تحتوي على معدات لوجستية وهندسية وكتل أسمنتية وعربات عسكرية، واتجهت نحو منطقة «خفض التصعيد».

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات من مساء أمس الأول الجمعة دخول 15 آلية للقوات التركية من معبر كفرلوسين واتجهت نحو ريف إدلب.

سياسياً، بحث نائبا وزيري خارجية روسيا وتركيا، سيرجي فيرشينين وسادات أونال، الاتفاقيات حول إدلب السورية ودفع العملية السياسية في سوريا. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: «تم بحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن استقرار الوضع في إدلب، بالإضافة إلى مهام دفع العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».