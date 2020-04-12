شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محافظة حضرموت.. محطة كورونا الأولى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترق فيروس كورونا حدود اليمن، لتكون آخر بلد عربى يدخله الوباء، حيث أعلنت اللجنة العليا للطوارئ فى اليمن اكتشاف أول حالة مؤدة بفيروس كورونا فى محافظة حضرموت لرجل يبلغ 60 عاما وأكدت أن حالته مستقرة، فماذا تعرف عن تلك المحافظة وما الذى أهلها لتكون موطن ظهور الحالة صفر باليمن، نورد فيما يلى أبرز المعلومات عن تلك المحافظة.

ـ كلمة حضرموت تعنى " فناء الموت".

ـ كانت مملكة حضرموت قديما أحد أهم مراكز التجارة العالمية بين دول العالم القديم.

ـ نشأت مملكة حضرموت قبل الميلاد ولكن لم يتم تحديد تاريخ بدايتها بصورة دقيقة.





ـ تقع شرقى اليمن على ساحل البحر العربي، وعاصمتها مدينة المكلا.

ـ المكلا ثالث أكبر مدينة باليمن بعد صنعاء وعدن.





ـ عدد سكانها لا يتجاوز المليون نسمة وتركيبتها السكانية تضم جنسيات من شرق وجنوب شرق آسيا.

ـ تضم المحافظة ميناء المكلا وهو من أهم موانئ اليمن، كما يوجد بها ثالث أكبر المطارات اليمينة.

ـ الصيد والزراعة من أكبر الأنشطة الاقتصادية فى حضرموت كما تعد مصدرا رئيسيا من مصادر النفط فى اليمن حيث تنتج حوالى 258.8 ألف برميل يومياً.

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ـ تتعدد المعالم الأثرية والتاريخية في المحافظة وذلك لما مرت به المنطقة من أحداث عبر مراحل التاريخ.

ـ تمتلك محافظة حضرموت الكثير من المناطق السياحية المتميزة بطبيعتها الجميلة و ينابيع المياه الساخنة تستخدم للسياحة العلاجية.

ـ يعد المطبخ الحضرمى من أشهر المطابخ اليمنية بل والعربية ومن أشهر مأكولاته المندى و الحنيذ والظبى.

ـ نما اقتصاد حضرموت قد نمى بشكل مفاجئ في الفترة مابين 1990 و1994. وفي عام 1993، تم اكتشاف حقل المسيلة النفطي.

ـ وفى عام 1998، اقترح الرئيس الراحل علي عبد الله صالح تقسيم حضرموت لمحافظتين وهو ما قوبل بالرفض.

ـ خلال الحرب الأهلية اليمنية، سيطرت عناصر تنظيم القاعدة على العاصمة المكلا ثم خرجت بعد أعوام.