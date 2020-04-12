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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زفاف في زمن كورونا.. حبس الزوجين واعتقال الضيوف
الأحد 12 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
بدلا من أن يتوجها لقضاء شهر العسل في أحد الفنادق وجد عروسان نفسيهما في ضيافة الشرطة ليقضيا "ليلة العمر" في الحبس، بعد مداهمة الشرطة زفافهما، لخرقهما تدابير الحظر المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن شرطة جنوب أفريقيا داهمت الحفل الذي حضره 53 شخصا، وألقت القبض على العروسين، بعد بلاغ من أحد السكان القلقين من إقامة حفل الزفاف.
وأُلقي القبض أيضا على الضيوف الذين شهدوا المراسم، وكذلك الكاهن الذي أشرف على الزواج، ونُقلوا إلى قسم الشرطة بمدينة إمبانجيني.
وقال أحد الضيوف “داهمت قوات الشرطة خيمة الحفل مدججين بالسلاح واعتقلوا الجميع”.
يأتي هذا بعد اعتقال زوجين آخرين بسبب خرق الحظر بعد زواجهما، على بعد 112 كيلومترا في مدينة نكاندلا بجنوب أفريقيا.
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