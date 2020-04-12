دول المنطقة تواصل محاصرة «كورونا» بمزيد من الإجراءات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: عمّان، بيروت، بغداد، الخرطوم، ”الخليج 365”، وكالات:

واصلت دول المنطقة محاولاتها الدؤوبة لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية، فيما أعلنت السعودية، أمس السبت، أنها تدرس العلاج ببلازما الدم من المتعافين، في حين ارتفعت حالات الشفاء بشكل ملحوظ في قطر، حيث بلغت 20 حالة أمس، بينما سجلت الكويت وسلطنة عمان أعلى حصيلة إصابات بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أمس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 4033، بعد تسجيل 382 حالة جديدة، فيما بلغت حالات التعافي 720، بعد شفاء 35 مصاباً، بينما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 52.

1643 سعودياً عادوا إلى المملكة

وفي سياق آخر، نقلت رحلات 3 رحلات جوية سعودية، بعض العالقين في الخارج، إضافة إلى رحلات قدمت عبر المنفذ البري. وقد بلغ عدد السعوديين العائدين 1639 شخصاً.

وعن معالجة المصابين، أكد العبد العالي أن السعودية تتجه للاستفادة من كافة العلاجات، ومنها حقن المصابين ببلازما دم المتعافين من كورونا. وأكد أن هناك فرقاً علمية في أكثر من 20 مركزاً في السعودية، تقوم بإجراءات في هذا السياق.

من جهته، ذكّر المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لدعم المتضررين من كورونا معيشياً واقتصادياً، مشيراً إلى إعفاء الأيتام وذوي الإعاقة من مستحقات الإسكان ل3 أشهر. وأوضح أن الإعفاء من مستحقات الإسكان يشمل مسجلي الضمان الاجتماعي.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح شفاء عشرة من المصابين بكورونا ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 133 حالة.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، أعلن أمس، تسجيل 161 إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1154.

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 546 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 109 أشخاص من بين الحصيلة الإجمالية التي تشمل أيضاً ثلاث وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل 12 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي الحالات التي تعافت 551، فيما تم تسجيل 73 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728.

وأكدت الوزارة، في بيان، تعافي 20 شخصاً من الفيروس، ما يرفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 247.

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عزل مدينة بشري شمالي لبنان

إلى ذلك، بدأ صباح أمس، تنفيذ قرار عزل مدينة بشري شمالي لبنان، من قبل المجلس البلدي وقوات الأمن، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان لبنان، أعلن أمس ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 619 حالة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة، فيما بلغت حالات التعافي 76 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 268 بعد تسجيل إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 46 حالة.

43 طبيباً مصرياً أصيبوا بالوباء

وأعلنت نقابة الأطباء في مصر، أمس، أن 43 طبيباً مصرياً أصيبوا بكورونا، توفي 3 منهم.

وجهت الخارجية المصرية انتقادات عنيفة لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، على خلفية تقرير نشرته قبل أيام، تتساءل فيه عن الطريقة التي تتعامل بها مصر مع تهديد فيروس كورونا، لا يخلو من سخرية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، تعافي 43 مصاباً بكورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 25 حالة.

وأرسلت تونس،أمس، فريقا طبيا إلى إيطاليا لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى الفيروس.

وفي المغرب، أعلن عن تسجيل 3 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 110.

وأفادت الجزائر، أمس، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825.الأردن يرفع الحجر عن 17مجمعاً سكنياً

وأنهت الحكومة الأردنية أمس، الحجر الإلزامي على 17 تجمعاً سكنياً في محافظة إربد الشمالية، فيما سمح البنك المركزي لشركات الصرافة بتقديم خدمات الحوالات الخارجية، وعادت شركات الاتصالات لاستقبال المراجعين وفق ضوابط محددة، وأكد وزير العمل نضال البطاينة أن هناك خططاً تضمن تشغيل القطاعات تدريجياً وفق معايير اقتصادية وصحية، فيما أعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري التشاور مع لجنة الأوبئة للسماح لقطاعات صناعية بالعمل بحد أدنى من القوى البشرية.

من جهته،أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس، عن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في الأردن، إلى 381 حالة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة،وذلك بعد يوم واحد من تسجيل صفر إصابة .

ورجّح الناطق باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ،أمس تسجيل حالتي وفاة و 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي

الاصابات بذلك الى 1318 اصابة في عموم البلاد بما فيها محافظات اقليم كردستان.في الأثناء، قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا في سوريا، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في البلاد حتى الثاني من الشهر القادم.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أمس، تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 25 إصابة.

وأعلنت السلطات السودانية، مساء أمس الأول الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 17، بعد تسجيل حالتين جديدتين.