«كورونا» يتراجع في روسيا .. وإسبانيا تسجل أدنى الوفيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات ال 24 الماضية 12وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضاً مقارنة مع معدلات اليوم السابق. وأكدت غرفة العمليات الخاصة، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليماً، في مقدمتها العاصمة موسكو، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة ال1000 حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس الجمعة. وتماثل 250 مريضاً في روسيا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص ووصل إلى 1045. وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا.

وشهدت حصيلة الوفيات في إسبانيا انخفاضاً ملموساً لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل 510 وفيات جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد الوفيات ارتفع منذ الجمعة من 15843 حتى 16353 حالة، أي أدنى حصيلة ضحايا يومية في البلاد منذ 19 يوماً. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد حتى الآن 60 ألف شخص تقريباً. وسجلت في إسبانيا في أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية تباطؤاً في وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

ورجح مسؤولون في قطاع الصحة في فرنسا، أن يكون تفشي الفيروس في مدينة ميلوز، أكثر بؤرة للفيروس دموية في البلاد قد تجاوز ذروته. وقال رئيس فريق الحالات العاجلة في خدمة الإسعاف بمدينة مولوز بشرق فرنسا، مارك نويزيت، إن هناك تغييرات وإن «الأمور بدأت تتحسن». وأوضح أن هذه التغيرات «ستسمح للموظفين بأخذ قسط من الراحة والتقاط الأنفاس». وفي السياق نفسه قال مسؤولو الصحة العامة في منطقة «جراند ايست» الواقعة قرب حدود فرنسا مع ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورج، إن من السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة، رغم اعتقادهم أن ذروة الوباء مرت.

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول تضرراً جراء تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الوفيات 13 ألفاً، فيما تم تسجيل نحو 126 ألف إصابة حتى الآن. وسجلت السويد مستوى متدنياً للوفيات اليومية، وذلك بعد عدة أيام شهدت ارتفاعاً مخيفاً لأعداد الوفيات. ووفقاً للإحصائية التي نشرتها هيئة الصحة العامة، فقد تم تسجل 17 حالة وفاة فقط في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

من جانب آخر، أعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة تجاوزت 19600وفاة في أعلى حصيلة في العالم. وقالت الجامعة في بيان لها، إن «عدد الإصابات المؤكدة وصل بالفعل إلى 500399. وأعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، استمرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام، وقال إن «الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس.. ونأمل أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر موعد افتتاح المدارس»، وذلك بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد إصابات الفيروس.

وفي بريطانيا اقترب عدد الوفيات من عشرة آلاف بعد أن أعلن مسؤولون في قطاع الصحة وفاة 917 آخرين في المستشفيات بينما قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يحقق «تقدماً جيداً جداً» في تعافيه من المرض. وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في بريطانيا إلى 9875 في خامس أعلى عدد وفيات في العالم كما شكلت الزيادة المسجلة أمس السبت، ثاني يوم على التوالي يزيد فيه عدد المتوفين يومياً على 900.

ويقترب عدد حالات الإصابة في بريطانيا الآن من 80 ألفاً من بينهم رئيس الوزراء. وجونسون في مراحل مبكرة من التعافي في الوقت الحالي بعدما أمضى ثلاث ليال في العناية المركزة. وقال متحدث باسم داونينج ستريت «رئيس الوزراء يواصل تحقيق تقدم جيد جدا». وقال مكتبه الجمعة، إن جونسون تمكن من المشي وذكرت صحف بريطانية أنه يشاهد الأفلام ويقرأ رسائل بعثت بها خطيبته كاري سيموندس التي عانت هي أيضاً من أعراض خفيفة للمرض». (وكالات)