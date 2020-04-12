تنفيذ ممرات مشاة في 28 موقعاً في أبوظبي بـ 100 مليون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي 45% من مشروع تجهيز وتأهيل ممرات مشاة رياضية في 28 موقعاً بتكلفة تصل إلى 100 مليون درهما، ويجري التنفيذ على مراحل بحسب الجدول الزمني ويتم تسليم كل منطقة فور انتهاء الأعمال فيها.

وأوضحت البلدية أن المشروع يشمل 145 منطقة بأطوال كلية تبلغ 14.12 كيلومتر لممرات الدراجات الهوائية، و39.31 كيلومتر لمسارات الركض.

وأوضحت أن المشروع يشمل إنشاء مسار للدراجات الهوائية في شارع شخبوط بن سلطان، وآخر للركض في شارع الخليج العربي، وكذلك إنشاء مسار لربط ممرات الدراجات الهوائية بين شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد.

كما يشمل نطاق أعمال المشروع إنشاء ممرات ركض رياضية جديدة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي حسب المخطط الرئيسي لمسارات الركض، وتركيب معدات التمارين الرياضية، وتركيب أثاث الطريق، وكذلك تجهيز أعمال البنية التحتية اللازمة لأجهزة البيع السريع في مناطق الاستراحات والتجمعات (الواحات) عند التقاطعات، وأماكن عبور المشاة، إضافة إلى أعمال الزراعة التجميلية المصاحبة، وأعمال التظليل.

ونوهت البلدية بأنه يوجد في جزيرة أبوظبي 15 موقعاً، و60 منطقة استراحة بطول إجمالي هو 11,254 كيلومتراً لمسارات الركض، و14,120 كيلومتراً لممرات الدراجات الهوائية.