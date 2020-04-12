بنجلاديش تتوسع في إجراءات العزل.. والهند تبحث تمديد القيود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أحدث تحرك للحد من جائحة فيروس كورونا في منطقة جنوب آسيا، مددت بنجلاديش إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد لمدة 11 يوماً، في حين قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تمديد القيود الصارمة على الحركة إلى ما بعد الأسبوع المقبل.

ونشرت حكومة بنجلاديش، الجيش في جميع أنحاء البلاد لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، ومددت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إجراءات العزل العام على مستوى البلاد إلى 25 إبريل/‏‏نيسان مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 424 ووصول عدد الوفيات إلى 27.

وقال مسؤول في الحكومة الهندية: إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قرر تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا دون أن يفصح عن المدة الزمنية لذلك.

وأجرى مودي، مؤتمراً عبر دائرة تلفزيونية مع رؤساء وزراء عدة للولايات لاتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي للعزل العام الراهن والذي كانت مدته 21 يوماً تنتهي الثلاثاء. وقال المسؤول إن مودي «اتخذ قراراً صائباً بتمديد (إجراءات العزل العام)»، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. وكتب على «تويتر»: «الهند اليوم في وضع أفضل من الكثير من البلدان المتقدمة، لأننا بدأنا العزل العام مبكراً. وإذا أوقفنا ذلك الآن فسنخسر كل ما حققناه».

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 7447 حالة السبت، وأصبحت العاصمة نيودلهي ومومباي المركز المالي للبلاد من أبرز بؤر تفشي الفيروس، وسجل البلد 239 وفاة بالمرض.

وفيما يتعلق بالبلدان الأخرى في منطقة جنوب آسيا، سجلت باكستان 4788 حالة إصابة ب«كورونا» منها 71 حالة وفاة في حين سجلت أفغانستان 555 حالة منها 18 حالة وفاة.

وبلغ عدد المصابين في سريلانكا 190 وتوفي منهم سبعة أشخاص، بينما سجلت المالديف ونيبال وبوتان 19.

من جانب آخر، قالت السلطات الصينية إن الصين نجحت في تحسين معدل الشفاء ليصل إلى 94 في المئة في أشد المناطق تضرراً من المرض في البلاد.

وقالت مجموعة من الحكومة المركزية معنية بالإشراف على الاستجابة للمرض في مقاطعة هوبي، أشد مقاطعات الصين تضرراً من المرض، إن تلك الحالات التي شفيت تشمل أكثر من 89 في المئة من المرضى ذوي الحالات الحادة، وأكثر من 3600 مريض في الثمانينات من العمر أو أكبر سناً.

وأوضحت أنه لم يتبق في ووهان سوى 101 من المرضى يجري علاجهم من حالات حادة أو حرجة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لعلاج هؤلاء المرضى الذين يعاني معظمهم مشكلات صحية أساسية، فضلاً عن كونهم من كبار السن.

على صعيد متصل قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية إن بلاده ستلزم منتهكي العزل الذاتي بوضع أساور إلكترونية. وتسمح الأساور بتعقب تحركات الخاضعين للعزل الذاتي عن طريق هواتفهم المحمولة.(وكالات)