عيـادة ذكيـة متنقلـة للحـد مـن انتشـار «كـورونـا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بمبادرة من أطباء الإمارات، أطلقت حاضنة الأفكار التابعة ل«إمارات العطاء» عيادة ذكية متنقلة للكشف المبكر وعلاج مرض فيروس كورونا.. وذلك في إطار حزمة مبتكرة من الأفكار الهادفة إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية ولإيجاد حلول واقعية للمشاكل الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

أوضح الدكتور عبد الله البلوشي، أحد القيادات الاماراتية التطوعية الشابة أن العيادة الذكية المتنقلة تتكون من حافلة طبية كبيرة تحتوي على وحدة للتصنيف والمسح ووحدة للاستقبال وعيادة عامة ووحدة مختبر وصيدلية.

وأضاف: يتم التواصل في العيادة الذكية عن بعد مع أطباء الإمارات من كبار الاستشاريين والاخصائيين لتشخيص وعلاج مرض كورونا.

وأكد الدكتور أحمد الصوافي، القيادي في جمعية إمارات العطاء أن أطباء الإمارات حرصوا على المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة من خلال المساهمة بأول عيادة ذكية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا صممت من قبل الشباب من أبناء زايد الخير في بادرة لرد الجميل للوطن وفي إطار حملة «لا تشلون هم» التي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتمكين الشباب من خدمة المجتمعات محلياً وعالمياً.

وأشارت الدكتورة نورة الكندي، من برنامج الإمارات لللتطوع المجتمعي والتخصصي إلى أن العيادة الذكية تعتبر الأولى من نوعها في الدولة وتجمع بين الحلول الطبية المتنقلة والتطبيب عن بعد، وتم تصميمها من قبل طبيب استشاري من أطباء الإمارات المتخصصين في إدارة وتشغيل المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة في شتى بقاع العالم، وأضافت: تم تدشين أول واكبر مستشفى متنقل لمجابهة الأمراض الوبائية في المنطقة لتقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج المجاني لمرض فيروس كورونا.

وتأتي مبادرة العيادة الذكية المتنقلة في إطار سلسلة من مبادرات أطباء الإمارات التي سيتم تدشينها تدريجياً وأبرزها تأسيس أول أكاديمية ذكية في العالم للامراض الوبائية.