محمد بن زايد: عيال زايد واقفون كالرمح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال مرئي مع قادة الفرق الوطنية التي تواجه انتشار فيروس «كورونا»، أن الإمارات بخير ترفع رايتها عالياً بمثل هذه الفرق الوطنية التي تصل الليل بالنهار للقيام بعملها. واصفاً إياهم بأنهم كالرمح واقفون في وجه التحديات.

وطمأن سموّه قادة الفرق، ومن خلفهم مجتمع الإمارات على صحة سموّه وصحة «أم الإمارات»

سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجميع من حولها.

وتوجه سموّه إلى قادة الفرق بالسؤال عمّا يتوجب على القيادة تقديمه لإدارة المعركة ضد فيروس كورونا، حيث أكدوا أن سؤال سموّه وتوجيهاته، ووجوده بينهم أكبر دعم يحتاجون إليه في هذه المرحلة، وأن يحافظ على نفسه وصحته لأنه رأس الهرم.

وتمنى سموّه للجميع دوام الصحة والعافية، مؤكداً حرصه على بذل الغالي والنفيس، لضمان صحة كبار السن قائلاً: «لا نريد أن نضيع منهم واحداً».

وقال سموّه «مبروكين» على النتائج التي تحققت حتى الآن، وأثنى على جهودهم الكبيرة، وعمل كل شخص منهم في تخصصه لأن سمعتهم جميلة جداً وطيبة، وقال: أنا شخصياً المحظوظ بكم لأنكم في أصعب الظروف واقفون مثل كالرمح.