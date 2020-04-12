دبي في وداع المغادرين: رافقتكم السلامة.. وإلى لقاء قريب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين



أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملصق وداع خاص لرعايا الدول الشقيقة والصديقة المغادرين للدولة عائدين إلى بلدانهم، ويحمل الملصق عبارة «رافقكتم السلامة.. إلى لقاء قريب».

وجاءت المبادرة لتؤكد تضامن إقامة دبي مع جهود دولة الإمارات ومواقفها الإنسانية في تقديم الرعاية والدعم لزوَّارها والعاملين فيها.

وأوضح اللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المبادرة الفريدة من نوعها، رسالة طمأنة ستبقى عالقة في أذهانهم وفي قلوبهم لكونها آخر ما رأوه عند مغادرتهم أرض الدولة، مؤكداً أنهم سيكونون دائماً محل تقدير وترحيب في دولتهم الثانية الإمارات.

وقال اللواء المري: إن دولة الإمارات لطالما كانت وطناً للإنسانية، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع جعلتنا نستذكر مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رعايته الكريمة للمقيمين، وإعلاء قيمة الإنسان وصون كرامته، لافتاً إلى أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في إطار دعم الدولة للمقيمين في ظل هذه الظروف ومنها إعفاؤهم من الغرامات، عكست الرسالة السامية لنهج دولة الإمارات الإنساني، وتضامنها مع كافة الشعوب حتى في أصعب الظروف.

وأشار المري إلى أن إقامة دبي حرصت على تقديم كافة التسهيلات لزوَّار الدولة والمقيمين في تخليص إجراءات عودتهم إلى أوطانهم بكل يسر، مضيفاً: «إن الإدارة خصصت كادراً متميزاً من الموظفين لمتابعة إجراءاتهم، إضافة إلى خدمة مركز اتصال آمر الذي كان يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المتعلقة بمعاملاتهم بكل كفاءة واحترافية».

وأضاف المري أن المقيمين الذين لم يغادروا سيكونون محل اهتمام، وسيتم تقديم كافة التسهيلات التي تضمن لهم الإقامة الكريمة، وسيعفون من الغرامات التي ستترتب عليهم وفقاً للإجراءات والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء.