الشائعات نار تلتهم استقـرار المجتمع وقت الأزمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: ميرفت الخطيب

حبذا لو يعي مروجو الشائعات كم من الأسى والخوف الذي يبثونه في نفوس الكثير من أفراد المجتمع؛ جرّاء رغبتهم في الحصول على عدد كبير من «اللايكات» أو المشاركات وإعادة الإرسال من ناحية، وإحداث البلبلة والإزعاج للسلطات المسؤولة من ناحية أخرى... فموسم الشائعات ينشط في أوقات المحن أو الأزمات كالتي نمر والعالم بها؛ جرّاء انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)؛ حيث يعد هذا الوقت والظرف موسماً لانتشارها. أجمع العديد من الأشخاص على ضرورة وأد الشائعات وعلى اعتماد المصادر الرسمية؛ لمعرفة المعلومة الصحيحة، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة؛ لمعاقبة كل من تسول له نفسه العبث باستقرار الفرد والمجتمع معاً.

رأت فرح حلاق مديرة الموارد البشرية في إحدى شركات الأدوية في دبي، أن الشائعات تنشط في أوقات المحن والمشاكل وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في رواجها، خاصة وأن أغلب الناس يستخدمونها أكثر من الأيام العادية.

ةتقول: يجب علينا جميعاً مواجهة زيف هذه المعلومات الخاطئة، وتقصي صحتها عبر التفتيش عن مصدرها، ومعرفة إذا كانت مصادر موثوقة، والتأكد من دقتها عبر القنوات المسؤولة، كما ويجب عدم تداولها وحذفها، خاصة وأن البعض قد يتأثر بها سلبياً. وتختم بالقول: علينا جميعاً التضامن مع الدولة ومساعدتها في عدم تداول الشائعات، ووضع حد لهؤلاء الأشخاص الذين هم برأيي حمقى ولا يتحملون المسؤولية، كون الوضع الحالي لا يحتمل مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وعليهم أن يحافظوا على الإرشادات التي تأتيهم من الجهات المسؤولة التي بدورها ستقوم بمساءلتهم، وفرض عقوبات رادعة عليهم.



التحلي بالوعي



من الطبيعي أن تكثر الشائعات في مثل هذه الظروف - تقول منى سعيد الموظفة - ولكن علينا أن نتحلى بالوعي الكافي ونعتمد على المصادر الرسمية فقط في أخبارنا، ولا نترك أنفسنا ضحية للشائعات.

بالطبع علينا أيضاً الحرص على التصدي لهذه الشائعات، فالمجتمع بشرائحه المتنوعة قد يتأثر بها بلا شك، خاصة فئة الأطفال، والكثير من تلك الشائعات للأسف قد تسبب لهم الذعر والخوف، وتضخم الأمور في نظرهم؛ لذا من الواجب على كل شخص لديه الوعي والحس الوطني أن يوقف هذه الشائعات، فالشائعة التي تصله يجعلها تقف عنده، ولا ينشرها بدوره، ويرد على كل من يرسلها بما لديه من أخبار صحيحة وموثوقة من الجهات الرسمية.

وأشارت إلى جانب مهم من هذه الشائعات، البعض قد يعدها مجرد فقاعة صابون، إلا أن البعض منها قد يكون قاتلاً، وتابعت: إن بعض الشائعات قد تُحدث بالفعل حالات وفيات؛ بسبب خلط مواد التنظيف مما ينجم عنها غازات سامة ومشاكل تنفسية، فقد روج البعض لشائعة القضاء على فيروس «كورونا» المستجد؛ من خلال خلط مواد لتنظيف المنزل، وهذا ما جعل بعض الشائعات يعد خطراً بالفعل، ويحتاج منا إلى وعي أكبر.



عدم التسرُّع في التصديق



أحلام حمدان بن جرش مساعد مدير الجامعة القاسمية للشؤون العامة، شرحت أن الشائعات عرفت منذ القدم، وقد تعرض لها الأنبياء والرسل، عليهم السلام، ولم يسلم منها عصر من العصور، ولا شك بأنها من أخطر الحروب والأوبئة النفسية والمعنوية، ومن أشرس الأسلحة التي تدمر المجتمعات والأشخاص وتهتك القيم والمبادئ.

لذلك اتخذ الدين الإسلامي موقفاً قوياً وحاسماً، وحذر منها وبين آثارها السلبية على المجتمع والأفراد، بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» صدق الله العظيم.

كما وأمر بحفظ اللسان ونهى المسلمين عن الكذب وقول الزور والقيل والقال، وأمر بالتأكد من الأخبار والمعلومات وعدم التسرُّع في الحكم أو تصديق كل ما يقال؛ لأننا لا نعلم ما الهدف أو المغزى منها ومن مروجيها الذين لا يمتلكون حيلة لتخريب المجتمع، سوى نشر الشائعات والأكاذيب، ليصدقها صغار العقول.



انتشار سريع

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وللأسف فالشائعات تنتشر بين الناس بسرعة مذهلة، ويتناقلها الناس من دون أي تفكير أو روية، أو تحليل، ويكون خطرها كبير وآثارها مدمرة على المجتمع أو حتى على الأشخاص؛ لذلك وجب علينا التأكد من الأخبار، وأخذها من مصادرها الموثوقة المعتمدة من الجهات المعنية، لاسيما تلك الأخبار التي تهم أمن وسلامة الدولة والمجتمع. ولا بد لكل مسؤول في موقع عمله وضمن مسؤولياته، أن ينشر ثقافة نبذ الشائعات وعدم تصديقها، وحتى رب الأسرة في بيته، فلا بد أن ينبه أبناءه لخطر الشائعات وأنها تعد من الكذب الذي يعاقب عليه ديننا الإسلامي ويوضح ضررها على المجتمع. وللإعلام - بلا شك - دور كبير في تنظيم حملات التوعية؛ لمحاربة الشائعات، كما وأن الجامعات والمؤسسات التعليمية تلعب دوراً مهماً في تنبيه الطلبة من خلال الحصص والمحاضرات وحتى الأنشطة حتى لا يقع الطالب ضحية لمثل هذه الآفة التي تدمره ومجتمعه.



بتر الشائعات



عائشة عثمان نائب مدير تحرير مجلة «مرامي» الإلكترونية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تقول: الشائعات هي من أخطر الحروب المعنوية وهي كالوباء النفسي الذي قد يسبب في تدمير المجتمع وتفكيكه، وللأسف الشديد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للجميع، وتكمن خطورة ذلك في أنها في غاية السرعة في نقل الأخبار والشائعات؛ ولكن ينبغي على كل فرد منا وانطلاقاً من مسؤوليته الشخصية أن يوقف هذه الشائعات أو يلجأ إلى بترها لدى وصولها إليه، ويعمل على أن تقف عنده ولا يقوم بإعادة إرسالها عبر أية وسيلة من وسائل التواصل، ولا حتى نقلها لأصحابه أو أهله. نحن في دولة الإمارات لدينا شفافية والحمد لله؛ حيث تصلنا المعلومات من مصادر حكومية ذات ثقة، ولسنا بحاجة الى أية مصادر أخرى تصلنا من مواقع ومصادر غير موثوق فيها بالأساس.

وتضيف: علينا جميعاً أن نتكاتف ونشعر بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطننا، وأن وأد الشائعات هو واجب وولاء وطني أمام كل مواطن ومقيم على أرض الدولة، كما ينبغي علينا ألا نعطي فرصة أمام أحد ليؤثر فينا ويعبث بإنجازاتنا.



أنواع من الشائعات



يعرف الدكتور عطا حسن عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال في الجامعة القاسمية، الشائعات بأنها تروج لخبر مختلق لا أساس له من الصحة أو إضافة معلومة كاذبة أو هي تشويه لخبر معظمه صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للحقيقة؛ وذلك بهدف التأثير النفسي السلبي في الرأي العام سواء كان محلياً أو دولياً؛ من أجل تحقيق أهداف محددة في مجال من مجالات الحياة. ويعقب بالقول: إن الشائعة تتوالد في عدة حالات تبدأ من إيجاد خبر لا أساس له من الصحة من تلفيق أو إضافة معلومة كاذبة في خبر له جانب من الصحة، وكذلك المبالغة الجسيمة في نقل خبر يحتوي على شيء من الصحة، أو تفسير خبر صحيح بشكل خاطئ يفرغه من مضمونه. ويضيف: أكثر الأوقات التي تظهر فيها الشائعات، هي في وقت الحروب والأزمات والأوبئة والأمراض؛ حيث يستغل البعض فيها حاجة الأفراد أو الرأي العام للمعلومات؛ بل وتعطشهم لهذه المعلومات، فيبدأ المروج للشائعة في بث سمومه مستخدماً أخطر الأساليب والتي منها انتحال أسماء وشخصيات رسمية والتحدث بلسانها في ترويج الشائعات؛ لذا ينصح دائماً عند الحصول على المعلومات أن نبحث عن المصادر الرسمية للدولة؛ لمعرفة هذه المعلومات. ويضيف: من المهم جداً الاعتماد على وسائل الإعلام الإمارتية في الحصول على المعلومات؛ حيث أشارت الدراسات إلى أن وسائل الإعلام الإمارتية؛ هي الأكثر مصداقية في العالم.



المساءلة القانونية



حذر المكتب الإعلامي لخدمة «الأمين»، من تداول الشائعات، بخصوص فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أن ارتكاب هذا الفعل، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح: إنه بحسب المادة (33) من القانون، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تتجاوز 50 ألفاً كل مصاب يعرف بإصابته بالمرض، ولا يلتزم التدابير الوقائية ولم يتقيد بالتعليمات.