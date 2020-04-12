مناورات عسكرية لـ «الناتو» في البحر الأسود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مناورات مشتركة في البحر الأسود، مع زورقي دورية من فئة «Island» تابعين لجورجيا، بحسب ما أكدت وسائل إعلامية أمس السبت، في وقت أعلنت الولايات المتحدة عبور مدمرة تابعة لها مضيق تايوان الاستراتيجي.

وقال ممثل خفر السواحل الجورجي، بادري شينجيليا: «دخلت سفن الناتو المياه الإقليمية لجورجيا، وزارت ميناء بوتي، وقامت بتدريبات مشتركة مع الزورقين الحربيين Ochamchira وDioskuria التابعين لخفر السواحل بشرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية الجورجية».

وأضاف أنه بسبب انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد، أخذ الطرفان في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ولفت إلى أن التواصل بين البحارة كان محدوداً، وأجريت التدريبات وتبادل المعلومات بين السفن باستخدام أضواء الإشارة والأعلام.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة وتايوان، أمس، عبور مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ مضيق تايوان الحساس، أول أمس الجمعة، في نفس اليوم الذي نفذت فيه مقاتلات صينية تدريبات في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية: إن قواتها المسلحة راقبت المدمرة لدى عبورها المضيق.

وأضافت: إن المدمرة في «مهمة عادية».

وقالت تايوان، أمس الأول الجمعة، إن طائرات صينية قاذفة من طراز «إتش-6» وطائرات مقاتلة من طراز «جي-11» قامت من جديد بتدريبات فوق المياه الواقعة جنوب غربها.

وأكدت أن سلاح الجو التايواني تابع الطائرات عن كثب. وشكت تايوان مراراً من استمرار الصين في ممارسة ضغوط عسكرية عليها خلال أزمة فيروس «كورونا».

وأغضبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين التي تعد تايوان إقليماً تابعاً لها؛ من خلال تعزيز دعمها تايبيه عبر زيادة مبيعات السلاح والدوريات الأمريكية بالقرب منها، وزيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان المنتخبة لواشنطن في فبراير الماضي.

ويشتعل خلاف قوي بين تايوان والصين بشأن عدم عضوية تايبيه في منظمة الصحة العالمية خلال تفشي فيروس «كورونا»؛ بسبب اعتراضات بكين التي تعد تايوان إقليماً صينياً.

(رويترز)