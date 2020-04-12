عضو السيادي السوداني: الآمال أكبر مما أنجز وسنوفي بالتزاماتنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، في الذكرى الأولى لسقوط نظام الثلاثين من يونيو/‏حزيران، إن أهم التحديات حددتها الوثيقة الدستورية في 16 هدفاً، فيما أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري، سلامة الإجراءات المتخذة بمصادرة أموال بعض قادة النظام المباد، وأوضح: إنها ليست ملكية خاصة، فيما شدد على أن استرداد الأموال لا يعني الإعفاء من المحاسبة.

وأشار الفكي في تصريح لموقع «باج نيوز»، أمس السبت، إلى أن أبرزها 3 ملفات رئيسية؛ هي: ملف السلام وهو المطلب الأول، وأحد أبرز شعارات الثورة «الحرية والسلام والعدالة».

وأضاف: لقد قطعنا خطوات في السلام ونأمل أن نطوي الملف بأسرع ما يمكن، ونوّه إلى ارتباطه بالملف الاقتصادي.

وقال الفكي: إن المطلب الاقتصادي لم يتم فيه تحقيق تقدم كبير؛ حيثُ يعيش السودانيون أوضاعاً اقتصادية معقدة.

وتابع: «الوضع الاقتصادي لم يتحسن، ومطلوب من حكومة الثورة أن تضطلع بمهامها؛ من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لاسيما أنه أحد المطالب الأساسية التي خرج الناس من أجلها، الرفاه والحياة الأفضل».

وأشارالفكي، إلى ارتباط الملف الثاني الاقتصادي بالملف الثالث، وهو ملف إزالة التمكين.

وقال: كل موارد الدولة ارتبطت بمجموعة سياسية محددة، إزالة التمكين هو البند رقم 15 في الوثيقة الدستورية، وأحد مطالب الثورة وتفكيك دولة الحزب الواحد لمصلحة دولة الوطن، واسترداد مقدرات الأمة التي سيطرت عليها فئة قليلة جداً.

وتابع: منسوبو النظام البائد، بدأ صوتهم يتعالى بأنهم لا يريدون إعادة الأموال التي حصلوا عليها من دون وجه حق.

واعتبر الفكي أن استرداد الأموال وتفكيك الشركات السرطانية المتورمة يعود على الوضع الاقتصادي بأوضاع أفضل. وأكد العمل على هذه الملفات الثلاثة متصلة ببعضها.

واختتم الفكي حديثه بالقول: إن الآمال أكبر مما تم إنجازه حقاً، ووعد بالعمل والإيفاء بالالتزامات التي قطعوها أمام الشعب.

وأضاف: «وإلا سنكون أمام محكمة التاريخ، الشعب عينه يقظة ولن يرضى بأقل مما خرج له».

من جانبه، أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري، سلامة الإجراءات المتخذة بمصادرة أموال بعض قادة النظام المباد، وأوضح: إنها ليست ملكية خاصة، فيما شدد على أن استرداد الأموال لا يعني الإعفاء من المحاسبة.

وقال عبد الباري رداً على آراء رفضت الإجراء وذكرت أن الأموال المصادرة ملكية خاصة، «هذه الأموال ليست أموالاً أو ملكية خاصة، وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها. نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد».

وأكد: سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين. (وكالات)