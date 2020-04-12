الكاظمي يوسع دائرة مشاوراته لضبط تشكيلة الحكومة العراقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

وسع رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي دائرة مشاوراته بشأن تشكيل حكومته المنتظرة، وبحث مع وزير المالية في الحكومة المستقيلة فؤاد حسين، أمس السبت، خطوات تشكيل حكومته والمستجدات السياسية والتحديات التي يواجهها البلد، فيما بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان ومحمد الحلبوسي ملف تشكيل الحكومة العراقية خلال لقاء جمعهما في مدينة الفلوجة.

وقال فؤاد حسين في تغريدة له على«تويتر»، أمس، «التقيت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفي جلسة أخوية وصريحة ناقشنا خطوات تشكيل حكومته والتحديات التي يواجهها البلد». وأضاف، «أعربنا للكاظمي عن أمنياتنا له بالنجاح في مهمته وتقديم كابينته الوزارية بأسرع وقت ممكن».

الى ذلك قال مصدر سياسي عراقي، إن «تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة تم بناءً على شروط وتفاهمات مسبقة، منها برنامج الحكومة وكذلك شكل تشكيلته الوزارية». وأضاف، أنها «ستكون حكومة كفاءات، لكن الكتل السياسية ستقدّم له مرشحين، ومن حقه رفض من يريد وقبول من يريد، وفي حال رفض أي مرشح سيتم ترشيح آخر له»، لافتاً الى أن «حكومة الكاظمي قد تكمل الدورة الانتخابية كاملة حتى عام 2022 في حال استمرت الأزمة الصحية (كورونا) والمالية إثر انهيار أسعار النفط، لأن الانتخابات المبكرة ستحتاج إلى جهود وموازنة مالية لا تقل عن مليار دولار لتغطيتها في كل محافظات العراق ال 18».

وأكد أن «برنامج الكاظمي الذي تم الاتفاق عليه مع قادة الكتل السياسية وبشكل خطوط عريضة، تضمن إبعاد شبح أي مواجهة أمريكية إيرانية في العراق، ومواجهة الأزمة المالية الحالية، ومواجهة وباء كورونا»، لافتاً الى أن «الكاظمي تلقى إشارات من قيادات وزعامات سياسية مختلفة بدعمه في ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة، التي تصر على مواصلة التصعيد بهجمات كاتيوشا ضد المصالح الأمريكية».

وفي غضون ذلك طالب النائب عن تحالف «سائرون»، عباس عليوي، الكاظمي، بتشكيل حكومة تلبي طموح المواطنين.

من جانب آخر، بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مع الرئيس العراقي برهم صالح، ملف تشكيل الحكومة الجديدة واهمية تبني الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجاً حكومياً واقعياً يلبي متطلبات المرحلة.