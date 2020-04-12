نتائج مبشرة لعقار «ريمديسيفير» في علاج مرضى كوفيد-19



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر دواء مضاد للفيروسات تم تطويره لمكافحة الإيبولا نتائج أولى واعدة ضد فيروس كورونا بعد تجربة صغيرة، وفق صحيفة «دايلي ميل» البريطانية. وتحسن وضع أكثر من نصف مجموعة من المصابين بفيروس كورونا بعد تلقي دواء شركة Gilead التجريبي «ريمديسيفير» Remdesivir، وفق ما كشف الأطباء. وتعد النتائج التي نشرتها مجلة «نيو إنغلاند» الطبية هي الأولى لاختبارات ريمديسيفير على المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن الدواء أظهر نتائج واعدة ضد الفيروسات التاجية الأخرى في الماضي وفي اختبارات المختبر ضد الفيروس الحالي، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 100 ألف شخص. وتقوم خمس دراسات كبيرة على الأقل باختبار ريمديسيفير، كما قدمته الشركة لأكثر من 1700 مريض على أساس حالات الطوارئ لكل حالة على حدة.

والنتائج التى نشرت الجمعة، تخص مجموعة 53 من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 82 عاماً والذين دخلوا المستشفى فى الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان، وأعطي لهم العقار لمدة 10 أيام، وتطلبت حالة أربعة وثلاثين منهم أجهزة تنفس.

وأظهرت النتائج أنه بعد 18 يوماً في المتوسط، احتاج 36 مريضاً منهم، أو 68 في المئة، إلى دعم أقل من جهاز التنفس. فيما تفاقمت حالة ثمانية آخرين. وتوفي سبعة مرضى، جميعهم تقريبا فوق سن السبعين. وأشار الأطباء إلى أن معدل الوفيات بنسبة 13 في المئة كان أقل مما رصد في بعض التقارير الأخرى. وأشارت الصحيفة الى أنه من المتوقع أن تظهر نتائج دراسات أكثر صرامة بحلول نهاية هذا الشهر.

على صعيد آخر، قال رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي «فيكتور»، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، ستجرى على 60 متطوعاً. وأضاف في حديث تلفزيوني: «المرحلة الأولى من التجارب السريرية من اختبار اللقاح، سيتم تطبيقها على 60 متطوعاً. لقد تم بالفعل تشكيل قائمة المتطوعين.

وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون بفعاليته وسلامته». وأشار إلى أن المختص إيلناز عمادالدينوف، المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في قائمة المتطوعين. وأوضح ماكسيوتوف أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقاً للبروتوكول المعتمد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في المشاركة باختبار اللقاح، «ونحن نتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، من سكان منطقة نوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا».

من جانب آخر، أظهر تحليل لتسعة أدوية دخلت التجارب السريرية أنه يمكن صنع علاج لفيروس كورونا المستجد مقابل أقل من دولار واحد، وفق دراسة صدرت الجمعة. وقال موقع بلومبيرغ نقلاً عن الدراسة إن هذه الأدوية، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكوين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه هبة من الله، يمكن تصنيعها بسعر يتراوح بين 1 إلى 29 دولاراً.

وستظهر نتائج التجارب للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال أندرو هيل، وهو زميل أبحاث زائر كبير في قسم الصيدلة في جامعة ليفربول ومؤلف مشارك للورقة، إنه إذا أظهرت الأدوية وعدًا، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم.