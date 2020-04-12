شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف مشارك في اليوم الرياضي لـ «التربية» عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب شهدت فعاليات اليوم الرياضي عن بُعد الذي أطلقته إدارة التدريب والتنمية المهنية بوزارة التربية والتعليم نجاحاً كبيراً.

أقيمت الفعاليات على مدى يومي أول أمس الجمعة وأمس السبت ضمن مبادرات إدارة التربية البدنية والصحية الهادفة لزيادة نشاط أفراد المجتمع، بمشاركة مجتمعية كبيرة بلغت 23 ألفاً و763 طالباً وطالبة ومعلماً وإدارياً، علاوة على أولياء الأمور الذين تفاعلوا مع الفعالية التي تمثل إلى جانب دورها في تعزيز الممارسة الرياضية تحدياً للظروف التي فرضها فيروس «كورونا» الذي اجتاح العالم.

وتضمن برنامج اليوم الأول «الجمعة» 3 فترات، الأولى من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحاً، تدريبات رياضية في اليوجا والجري والكروسفيت، والثانية من الثانية إلى الثالثة ظهراً وتضمنت تدريبات في ألعاب القوى والزومبا، فيما شهدت الفترة الثالثة التي نفذت من الخامسة إلى السابعة مساء أنشطة في كرة القدم والجوجيتسو والمبارزة والتايكواندو.

كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني «أمس» تدريبات متنوعة أخرى في الجمباز والكروسفيت واليوجا وألعاب القوى واللياقة البدنية، كما أقيمت مسابقة «تنافس مع معلمك» التي أضفت عنصر التشويق، ما زاد من الإقبال على الفعاليات في يومها الثاني محققاً تفاعلاً أكبر من المجتمع مع المبادرة التي تعزز الممارسة الرياضية في أوساط الطلبة والمجتمع عموماً.

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