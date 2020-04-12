الإمارات: خفض الإنتاج التاريخي يعيد لأسواق النفط استقرارها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المهندس سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن اجتماع «أوبك بلس» الوزاري كان مهماً، وأضاف على حسابه في «تويتر» بقوله: «من شأن قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة أن يكون له الأثر الكبير في إعادة التوازن للسوق النفطية في وقت يشهد فيه العالم تكاتف الجميع؛ لمواجهة وباء كورونا». وأثنى المزروعي على الدور السعودي، وقال: «جهود مشكورة للمملكة العربية السعودية للدعوة للاجتماع».

إلى ذلك، تعهدت دول مجموعة العشرين، بالتزامها باتخاذ خطوات فورية لضمان استقرار أسواق الطاقة. وقال بيان مشترك بعد اجتماع بتقنية الفيديو عقد الجمعة: «نحن ندرك التزام بعض المنتجين بقضية استقرار أسواق الطاقة. وندرك أيضا أهمية التعاون الدولي في ضمان استدامة أنظمة الطاقة».

وأوضح البيان، أن «الانكماش الاقتصادي الكبير المرتبط بعدم اليقين المتوقع جراء وباء كوفيد-19 أدى إلى تفاقم الخلل في عمليات العرض والطلب على الطاقة، وتفاقم عدم استقرار أسواق الطاقة..».

وأضاف أن الزعماء سيواصلون التعاون عن كثب ومراجعة الاستجابة لجائحة «كوفيد - 19» والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة خلال اجتماع مقرر في سبتمبر المقبل، مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك.