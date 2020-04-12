شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تعاند «كوفيد-19» بمكاسب أسبوعية قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

يكشف الأداء الأسبوعي لمؤشرات الأسهم العالمية عن طاقة كامنة في الأسواق تكتبها معنويات المستثمرين المحبطين جراء تطور المشهد على صعيد مواجهة كوفيد-19، وتتحين تلك الطاقة الكامنة كل فرصة سانحة لتؤكد وجودها في شكل قفزات قياسية للأسهم.

هذا السيناريو تكرر الأسبوع الماضي والذي قبله في كل يوم يجد فيه السوق مخرجاً من ضغوط أعداد الإصابات المتزايدة، وذلك عبر متنفس الدعم المالي الحكومي على مستوى العالم والذي بلغ أرقاماً فلكية وكأن القوى الفاعلة على هذا الصعيد، بدءاً من الاحتياطي الفيدرالي وانتهاء بصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، تتسابق على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد العالم قبل فوات الأوان.

ومما أنعش قوى السوق في أسبوع من أربعة أيام في وول ستريت، بشائر التقدم على صعيد محاصرة الفيروس في بعض الدول ومنها الصين وألمانيا رغم أن مسار الإصابات في الولايات المتحدة مستمر في الصعود حيث تجاوز العدد نصف مليون إصابة، ورغم ما كشف عنه تقرير طلبات إعانات البطالة من خسائر في الوظائف بلغت 16 مليون وظيفة في ثلاثة أسابيع أو ما يعادل 10% من قوة العمل الأمريكية. إلا أن حديث الرئيس ترامب عن إمكانية السيطرة على الوباء وتحقيق النصر كان تأثيره مرجحاً. وجاء هذا الإعلان ليمنح مؤشرات الأسهم مكاسب تجاوزت يوم الخميس 1 في المئة أضيفت إلى مكاسب الأيام الثلاثة التي سبقتها حتى تجاوزت مكاسب مؤشر داو جونز الأسبوعية 12% مسجلاً رقماً قياسياً جديداً إلى سجل أدائه القياسي على أساس يومي.

ولم تقتصر المكاسب على مؤشر داو جونز الذي أغلق على 23,719.37 نقطة وسط تفاؤل بالمزيد في حال استمرت بشائر النصر في مواجهة الوباء. كما ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 12.10% في أفضل أداء أسبوعي له منذ عام 1974 ليغلق على 2,789.82 نقطة. ولم يكن أداء مؤشر ناسداك خارج السياق حيث بلغت مكاسبه 10.59% وأنهى على 8,153.58 نقطة.

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وانتعشت الأسهم الأوربية وسط تفاؤل مماثل وخاصة الأسهم الألمانية بدفع من الأخبار الإيجابية على الصعيد الصحي حيث توقف التصاعد في أعداد حالات الإصابة المسجلة يومياً، وبشرت أنجيلا ميركل بتوفر فرصة جيدة لمحاصرة الوباء، ليعكس مؤشر داكس تلك البيئة المتفائلة بمكاسب تجاوز عشرة في المئة مغلقاً على 10,564.74 نقطة بمكاسب بنسبة 10.35%.

وفي آسيا سلكت المؤشرات مساراًَ تصاعدياً بدفع من بشائر النصر الصيني على تفشي الوباء ومن حالة الترقب التي تسود في أسواق المال التي كبحها الخوف من العزل الاجتماعي وتبعاته على النشاط الاقتصادي. وقد ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 9.42% لينهي الأسبوع على 19,498.50 نقطة، بينما حقق مؤشر هونج كونج مكاسب بنسبة 4.56% منهياً على 24,300.33 نقطة ليكون أسفل قائمة الرابحين.

وشهدت أسعار النفط موجة من التذبذب على وقع أخبار اجتماع أوبك بلاس، بين تأكيد الخفض وتردد بعض الأطراف في قبول الاتفاق. وشهد سعر البرميل حركة ناقوسية بلغ الفارق بين حديها أكثر من 10% زيادة وتراجعاً في السعر حيث تجاوز سعر البرميل في المد التصاعدي 36 دولاراً قبل أن يتراجع إلى 24 دولاراً في المد الهبوطي. وقد استقر سعر خام برنت يوم الجمعة عند 31.48 دولار بينما استقر خام غرب تكساس عند 23.19 دولار.

ومنح إعلان الكونجرس عن ضخ 2.3 تريليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أسعار الذهب زخماً جديداً نظراً لأن تلك الأموال لابد أن تسترد مستقبلاً وتبقى عرضة لمخاطر التضخم. وقد حقق سعر الأونصة زيادة أسبوعية بنسبة 3.8% لتنهي تداولات الأسبوع عند 1678.58 دولار.

ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي مستمراً في شراء سندات الخزانة لدعم السيولة في الأسواق وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على تلك السندات أضيف إلى ضغوط البطالة التي ارتفعت معدلاتها إلى 14%. وقد تراجع معدل العائد على فئة السنوات العشر إلى 0.75%.