الملك سلمان يوافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه قد صدر أمر من الملك سلمان ب الموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

وأمس السبت، أعلنت المملكة تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تدرس العلاج ببلازما الدم من المتعافين.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الإصابات تسجل لدى مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه من 70 إلى 80 % من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة لغير سعوديين.

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وكان الملك سلمان قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 23 مارس/ آذار للحد من انتشار فيروس كورونا.

صنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏