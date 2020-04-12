قيادة الجيش الوطني الليبي ترسل قوات عسكرية جديدة إلى محاور القتال بطرابلس

بنغازي – سبوتنيك. وقالت الشعبة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "كتيبة العاصفة التابعة للقيادة العامة للق مشيرة إلى أن "كتيبة العاصفة تتحرّك بعد إعلان جاهزيتها التامة للمشاركة في أرض المعركة تعزيزا للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور".

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وفي وقت سابق أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي أمس الجمعة، أن الدفاعات الجوية قامت بإسقاط طائرتين تركيتين من دون طيار قرب مدينة ترهونة والعزيزية غربي البلاد تابعة لقوات حكومة الوفاق.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة.

وتعد الطائرات المسيرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.