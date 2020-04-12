اخبار الخليج

وزير الخارجية البحرينى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات .

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الوضع فى اليمن بعد قرار تحالف دعم الشرعية فى اليمن وقف إطلاق النار، والجهود الدولية التي تبذل لاستئناف العملية السياسية في اليمن، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس فى دول المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن تعافى 12 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 551 حالة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البحرينى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا