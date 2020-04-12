شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى وجهات محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مطارات دبى عبر موقعها الإلكترونى أنه اعتبارًا من 12 أبريل ستستأنف شركة طيران الإمارات عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 فى مطار دبي الدولي، وفق بيان رسمى.

ونصحت مطارات دبي في البيان الركاب بالاتصال بشركة طيران الإمارات مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر، وقالت إن جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحرارى، وطالبت الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدى.

ويأتى هذا الإعلان بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات اعتبارًا من 24 مارس وحتى إشعار آخر، وبصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال هذه الفترة.

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وتواصل مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة عملائنا الكرام ومجتمعنا وموظفينا.

ومن جهة أخرى قالت فريدة الحوسنى مدير إدارة الأمراض المعدية في دائرة الصحة بأبوظبي إن عدد حالات الشفاء في الامارات ارتفع إلى 588 حالة بعد تسجيل 170 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافتأن إجراء 20 ألف فحص جديد للمواطنين والمقيميــــن في مختلـــــــف مناطـــــق الدولة، والتي ساهمت في الكشف عن 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مختلف الجنسيات، جميعها بحالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 3736 حالة و4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة في الدولة 20 حالة.