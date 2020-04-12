شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى يبحثون مع مسئولين سعوديين أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكى من الولايات المنتجة للنفط اليوم السبت، إنهم أجروا اتصالا هاتفيا مع ثلاثة مسؤولين من المملكة العربية السعودية وطالبوهم باتخاذ إجراء ملموس لخفض انتاج الخام.

وتقترب السعودية وروسيا من التوصل إلى اتفاق لخفض الانتاج بمعدل عشرة ملايين برميل يوميا، وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاما بعد أن تسبب فيروس كورونا فى إغلاق اقتصادات فى أنحاء العالم بعد أن قامت السعودية وروسيا وهما من أكبر المنتجين فى العالم بزيادة انتاجهما فى سباق على حصة فى السوق.

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