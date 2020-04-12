شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 97 إصابة بالكورونا بإجمالى 1545 و4 وفيات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 1545 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 6403 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد حتى مساء اليوم.

من جانبه، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي أنه جرى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 111 حالة، فيما جرى تسجيل 22 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 146 حالة.

وأمس زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 107 حالات بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1448 حالة، وقالت وزارة الصحة إنها استبعدت حتى الآن إصابة 5791 شخصا بعد إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس. وأضافت أن 122 شخصا تماثلوا للشفاء. ودعا رئيس الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس المغاربة إلى "الالتزام الصارم بالحجر الصحي... بعد ظهور بؤر عائلية، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى".