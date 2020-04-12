شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السودانى: نحتاج 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة السودانى أكرم على التوم، اليوم السبت، إن السودان يحتاج على نحو عاجل 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك فى ظل نقص الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء.

ورغم أن عدد حالات الإصابة المسجلة فى السودان قليلة نسبيا فإن الوباء الذى انتشر فى أنحاء العالم وصل إلى البلاد فى وقت تواجه فى أزمة اقتصادية.

وقال وزير الصحة السودانى "نحن نعد استراتيجية لمواجهة كورونا تمتد لنهاية شهر يونيو المقبل ولكن لتنفيذ ذلك نحتاج بصورة عاجلة 120 مليون دولار لتوفير أدوات وقاية لحماية العاملين فى المرافق الطبية وتأهيل مرافق طبية وأجهزة مطورة للاختبارات المعملية".

Advertisements

وسجل السودان حتى الآن 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما فى ذلك حالتى وفاة لكن وزير الصحة قال إن السودان فى وضعه الحالى لن يستطيع التعامل مع أى انتشار كبير.

وأضاف الوزير أن بلاده تعانى من نقص فى أجهزة التنفس والملابس الواقية للكوادر الصحية وأجهزة الفحص. وأشار إلى تسلم السودان لعدد من المعدات الطبية من جهات خارجية. وقال "لدينا وعود باستلام 13 مليون دولار من ضمنها تبرعات لسودانيين بالخارج ولكن وضع السودان فى القائمة الأمريكية للإرهاب يعيق وصول هذه التبرعات لوزارة الصحة للمساعدة فى مكافحة الكورونا".