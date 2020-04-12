تركيا.. إفشال محاولة 5 إرهابيين التسلل من سوريا

ماردين / الخليج 365
أعلنت السلطات التركية، السبت، تنفيذ عملية أمنية ضد 5 إرهابيين، حاولوا التسلل من سوريا إلى ولاية ماردين (جنوب شرق)، لتنفيذ هجمات إرهابية داخل أراضي البلاد.
وذكرت الولاية في بيان، أن "قوات الدرك بالتعاون مع جهاز الاستخبارات والجيش، تمكنت من تعقب 5 عناصر إرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى قضاء كيزيل تبه بالولاية، وأفشلوا المحاولة".
وأضاف البيان، أن "الإرهابيين الـ5 فروا عقب كشفهم من طرف القوات المشاركة بالعملية، تاركين بالمنطقة كافة المستلزمات التي كانت بحوزتهم".
ومن بين تلك المستلزمات، 15 كيلوغراما من المواد البلاستيكية المتفجرة، و3 قنابل ناسفة، ومبالغ مالية، وغيرها.
كما أكد البيان، استمرار العمليات الأمنية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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