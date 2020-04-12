قرار بتشكيل لجنة طوارئ اقتصادية في ذكرى عزل البشير

الخرطوم / الخليج 365

اتفقت قيادة السلطة الانتقالية بالسودان، السبت، على قرارات وصفتها بـ"المهمة"، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالرئيس عمر البشير، تتضمن تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية لمواجهة تردي الأحوال المعيشية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال كل من مجلسي السيادة والوزراء وقوى "الحرية والتغيير" (الأطراف الثلاثة التي تدير الفترة الانتقالية)، في بيان مشترك: "في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الإنقاذ (في إشارة إلى نظام البشير) وإجبار رئيسه على التنحي، اجتمعت قيادة السلطة الانتقالية لتقف على مسار الثورة بعد عام من انتصارها".

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية، بخلاف حكومة انتقالية تدير المرحلة أيضا، وتستهدف تحسين أداء الاقتصاد.

وأضافت قيادة السلطة الانتقالية، أن "الاجتماع وقف على الأزمات التي تضرب البلاد، والمهددات التي تواجهها".

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وتابعت: "خرج الاجتماع بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور هي: الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادية وتفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.‎

وأفادت قيادة السلطة الانتقالية، أن "الاجتماع خرج بقرارات مهمة للإسراع باستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية ومواجهة فلول النظام البائد، والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا".

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة تشكيل "آلية عليا" لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد من قبل إطاحة البشير منذ نحو عام.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19، وتشمل الإصابات وفاتين، وحالتي شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.